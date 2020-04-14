АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів

Джерело - ukrinform.ua.
Чемпіонат Англії з футболу відновлять 6 червня.
Про це повідомляє ESPN.
Клуби прем'єр-ліги в п'ятницю проведуть відеоконференцію і можуть наслідувати приклад. Передбачається, що матчі відбуватимуться без глядачів.
Для відновлення сезону на початку червня командам потрібно три тижні на підготовку. Гравці розпочнуть заняття на базах в середині травня. Ймовірно, клубам доведеться задіяти нейтральні поля.
Раніше повідомлялося, що сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі.
Нагадаємо, Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ.