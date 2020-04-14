АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів

В АПЛ шукають варіанти відновлення сезону

Чемпіонат Англії з футболу відновлять 6 червня.

Про це повідомляє ESPN.

Клуби прем'єр-ліги в п'ятницю проведуть відеоконференцію і можуть наслідувати приклад. Передбачається, що матчі відбуватимуться без глядачів.

Для відновлення сезону на початку червня командам потрібно три тижні на підготовку. Гравці розпочнуть заняття на базах в середині травня. Ймовірно, клубам доведеться задіяти нейтральні поля.

Раніше повідомлялося, що сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі.

Нагадаємо, Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ.