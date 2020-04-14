 АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів

Сьогодні 17:44 372 0
В АПЛ шукають варіанти відновлення сезону
АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів
#АПЛ

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіонат Англії з футболу відновлять 6 червня.

Про це повідомляє ESPN.

Клуби прем'єр-ліги в п'ятницю проведуть відеоконференцію і можуть наслідувати приклад. Передбачається, що матчі відбуватимуться без глядачів.

Для відновлення сезону на початку червня командам потрібно три тижні на підготовку. Гравці розпочнуть заняття на базах в середині травня. Ймовірно, клубам доведеться задіяти нейтральні поля.

Раніше повідомлялося, що сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі.

Нагадаємо, Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ.

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