 Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ

Сьогодні 20:44 1056 0
Українець увійшов до списку найгірших чемпіонів у лізі
Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ
#Лужний, #Арсенал, #АПЛ

Джерело - dynamomania.

Колишній гравець лондонського Арсеналу та збірної України Олег Лужний увійшов до списку найгірших чемпіонів АПЛ.

Про це повідомляє The Daily Star.

Британське видання склало рейтинг гравців, які найбільшою мірою не заслужили носити титул переможця англійської прем'єр-ліги.

Одним з восьми гравців став українець Олег Лужний. Повний список виглядає так: Річі Де Лаєт (Лестер-2015/16), Олег Лужний (Арсенал-2001/02), Габріель Обертан (МЮ-2010/11), Кайрен Річардсон (МЮ-2006/07), Паскаль Сіган (Арсенал-2003/04) , Олексій Смертін (Челсі-2004/05), Ігор Степановс (Арсенал-2001/02) і Ронні Волворк (МЮ-2000/01).

Нагадаємо, Зінченко став найтитулованішим українцем в англійському футболі.

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