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Клоппа шокувала новина про коронавірус у легенди Ліверпуля

Вчора 23:46 234 0
Юрген Клопп прокоментував коронавірус у Кенні Далгліша
Клоппа шокувала новина про коронавірус у легенди Ліверпуля
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був вражений новиною про екстренера "червоних" Кенні Далгліша, у якого виявили COVID-19.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Новина про Кенні Далгліша стала для мене справжнім шоком. Хлопцям відправили повідомлення, всі були вражені. Ваші почуття в такій ситуації залежить від того, чи знаєте ви зараженого особисто чи ні. У той момент ми усвідомили, що у кого-то з наших є коронавірус, і це дуже вразило нас.

Це було вперше, коли так постраждали наші близькі. Я написав одній з дочок Далгліша, ми поговорили про це. Вона переживала, але сказала, що все не так погано. Через два дні ми дізналися, що Кенні виписали з лікарні. Це чудова новина. Сподіваюся, він добре себе почуває. Ми всі знаємо і любимо Кенні", - розповів Клопп.

Нагадаємо, у легенди Ліверпуля виявили коронавірус.

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