19 квітня у країні СНД відновиться футбольний чемпіонат

Федерація футболу Туркменістану оголосила про відновлення чемпіонату

Чемпіонат Туркменістану сезону-2020 року, який був призупинений через пандемію коронавірусу, відновиться 19 квітня.

Про це повідомляє федерація футболу Туркменістану.

В цей день відбудеться один матч 4-го туру Алтин-Асир - Копетдаг. 20 квітня відбудуться ще три зустрічі: Небітчі - Енергетик, Мерв - Ашхабад, Ахал - Шагадам.

28 чемпіонат Туркменістану відбувається в чотири кола за участю восьми клубів країни. Перші два кола триватимуть до 13 червня.

На цей момент турнірну таблицю першості Туркменістану очолює Копетдаг, який набрав 7 очок в 3 зустрічах. У ТОПп-3 входять також Ахал (6) і Алтин Асир (4), які зіграли по 2 матчі.

Раніше, поруч з вогнищем коронавірусу розпочався національний чемпіонат.