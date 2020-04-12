Поруч з вогнищем коронавірусу розпочався національний чемпіонат

Стартував чемпіонат Тайваню

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 квітня, розпочався чемпіонат Тайваню по футболу, в якому грають 8 команд грають у три кола.

Цей острів знаходиться поруч з Китаєм, де ще місяць тому бушувала пандемія коронавірусу. Загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 на Тайвані досягло 385 чоловік.

У світі ще не надають значення пандемії коронавірусу у Білорусі, Нікарагуа, Бурунді та Таджикистані.

Чемпіонат Тайваню з футболу

1-й тур, 12 квітня

Тайбей Татун - Тайпауер 2:3 (1:0)

Тайчун - Університет Тайваню 2:1 (0:0)

Університет Мин Чуан - Тайнань Сіті 2:4 (1:2)

Хан Юень - Тайчен Лайонс 4:0 (2:0)