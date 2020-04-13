Маліновський: Збірній України може піти на користь перенесення Євро-2020

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський не робить трагедії з перенесення Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Андрій Шевченко мені дзвонив, питав, як справи, як сім'я. Ми з ним спілкувалися. Ще перед викликом до збірної говорив, що Малдера і Тассотті теж в Мілані. Говорив, що його знайомі теж захворіли.

Чесно сказати, коли ми виходили на всі матчі, я не відчував мандражу ні в одного футболіста збірної. Не важливо, проти кого ми грали, у нас була установка. Настільки був такий менталітет, що кожен вірив в себе. Не було сумнівів.

Перенесення Євро-2020 - не проблема. Головне, щоб всі в голові були готові, тому що все йде від голови. Думаю, за цей рік ми можемо додати в якихось моментах, підтягнути свої слабкі сторони, а сильні - поліпшити", - сказав Маліновський.