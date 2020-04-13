Маліновський підтвердив інтерес Фіорентини

Українському півзахиснику Руслану Маліновському все подобається в Аталанті і немає ніяких передумов, щоб говорити про якийсь перехід.

Про це заявив українець.

"Влітку вони мною цікавились, як і сказав мій агент Вадим Шаблій. На той момент була така розмова, але зараз я щасливий в Аталанті.

Мені все подобається в цьому клубі і немає ніяких передумов, щоб говорити про якийсь перехід. Хочу грати тут, мені є що доводити. Вважаю, що покращуюсь з кожним місяцем і вже краще розумію футбол Гасперіні", - зазначив Маліновський.