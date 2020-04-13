Суркіс: Я можу набрати Ахметова і ми за 5 хвилин про все домовимося

Президент київського Динамо та донецького Шахтаря можуть домовитися про спірні питання за 5 хвилин.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Справа в тому, що багато хто вважає, що якщо прийде іноземець, то у нас багато що зміниться і все відразу стане прекрасним. Наш футбол потрібно знати зсередини. Треба розуміти, що відбувається в нашому футболі. Потрібно, перш за все, розуміти, що наш футбол не працює так, як західний футбол, де кожен матч приносить клубам певні дивіденди, доходи. Від продажу атрибутики, квитків. Ви ж прекрасно розумієте, що наш футбол дотаційний.

Але Томас Грімм - з тих людей, хто реально хотів щось зробити. Намагався, неодноразово зустрічався зі мною. Я йому намагався пояснити специфіку нашого футболу. Йому не вдалося об'єднати всі клуби - це найголовніше. Щоб всі клуби працювали в одному напрямку - на український футбол. За два роки йому не вдалося зібрати власників клубів на жодну нараду. Віталію Данилову, наприклад, вдавалося і це, все-таки, важливий момент. Тому що ті люди, які безпосередньо витрачають гроші, вони можуть прийняти якесь рішення в той момент, коли їх збирають.

Я вважаю, що якщо буде людина з цікавими ідеями та думками, то я, наприклад, на таку нараду прийду. І гадаю, що інші президенти із задоволенням прийдуть на таку нараду, щоб наш футбол став більш цікавим і приносив якийсь прибуток.

Я можу набрати Ріната Леонідовича Ахметова зараз так само, як він може набрати мене. І ми за 5 хвилин про все домовимося, що ми демонстрували не один раз. Але ми тільки не зможемо домовитися, як зіграють наші команди. Тому, якщо будуть хороші ідеї, то ми дуже швидко домовимося", - сказав Суркіс.