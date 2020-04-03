Алієв назвав причину бійки з Максимовим

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв вказав причину конфлікту з Юрієм Максимовим у казахському Таразі.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз ми в хороших відносинах. Там була не зовсім бійка, а поштовхалися. Максимов перший "наїхав". Ну, правильно. Він тоді був тренером. А ми посиділи трохи. Програли тоді. У нас було два дні вихідних. Так, я трохи випив, перебрав. Не сказати, що саме бійка була. Ми поштовхалися в аеропорту в Алмати.

Ми не спілкувалися два роки. Але зараз я його розумію як тренера. Я це все розумію, чому, що і як. Можна було з мого боку десь акуратніше це зробити, щоб він мене не бачив. Я був напідпитку. Не спілкувалися довго. Якось побачилися. Я до нього сам підійшов, і ми потиснули руки. І сказали, що забули цю ситуацію. І до цього дня спілкуємося дуже добре", – сказав Алієв.