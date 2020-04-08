Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв побував на стадіоні Восход (район Дарниця у Києві).

Про це написав сам гравець.

"Кенти, ви просили, щоб я зробив відео зі своїми штрафними. Ловіть! Повторюю 5 моїх найкращих голів. Чекаю ваших реакцій: коментів, підписок, лайків! Адже ви просили це відео! Було не просто робити це на полі стадіону Схід. Але ж нашим дітям доводиться грати в таких умовах. Я в шоці! Так ще і стадіон хочуть під забудову віддати. Сподіваюся заходів Кличко стримає слово і захистить стадіон Схід. А президент федерації Андрій Павелко допоможе школі з нормальним полем", - написав Алієв.