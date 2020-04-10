 Президент іспанського клубу зажадав провести міжнародне розслідування матчу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Малаги зажадав провести міжнародне розслідування матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:25 1250 0
Бажає розслідування матчу ЛЧ через 7 років
Президент Малаги зажадав провести міжнародне розслідування матчу Ліги чемпіонів
#Малага, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Президент Малаги Абдулла бін Нассер Аль Тані зажадав провести міжнародне розслідування матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією, який відбувся 9 квітня 2013 року. 

Про це заявив сам керівник клубу.

"Всі знають, що сталося з Малагою. Ми вимагаємо провести міжнародне розслідування, чесне і відкрите. Ми хочемо справедливості. Поважайте Малагу. 9 квітня 2013 року - темний день для всього світового футболу", - написав Аль Тані.

Тоді керівництво клубу звинуватило бригаду арбітрів на чолі з шотландцем Крейгом Томпсоном в необ'єктивне суддівство.

Після чвертьфінального матчу Малага за сумою двох зустрічей (0:0, 2:3) завершила виступ у розіграші Ліги чемпіонів сезону-2012/2013.

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