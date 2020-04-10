Джерело - Чемпіон.
Президент Малаги Абдулла бін Нассер Аль Тані зажадав провести міжнародне розслідування матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією, який відбувся 9 квітня 2013 року.
Про це заявив сам керівник клубу.
"Всі знають, що сталося з Малагою. Ми вимагаємо провести міжнародне розслідування, чесне і відкрите. Ми хочемо справедливості. Поважайте Малагу. 9 квітня 2013 року - темний день для всього світового футболу", - написав Аль Тані.
Everyone know what happened against Málaga cf— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020
This is bands game
we ask to open international investigation
Fair and transparent
we ask for justice
Respect #Málagacf
Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL
Тоді керівництво клубу звинуватило бригаду арбітрів на чолі з шотландцем Крейгом Томпсоном в необ'єктивне суддівство.
Після чвертьфінального матчу Малага за сумою двох зустрічей (0:0, 2:3) завершила виступ у розіграші Ліги чемпіонів сезону-2012/2013.
Раніше, Мессі відхилив космічну пропозицію.
Нагадаємо, Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана.