Бажає розслідування матчу ЛЧ через 7 років

Джерело - Чемпіон.

Президент Малаги Абдулла бін Нассер Аль Тані зажадав провести міжнародне розслідування матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією, який відбувся 9 квітня 2013 року.

Про це заявив сам керівник клубу.

"Всі знають, що сталося з Малагою. Ми вимагаємо провести міжнародне розслідування, чесне і відкрите. Ми хочемо справедливості. Поважайте Малагу. 9 квітня 2013 року - темний день для всього світового футболу", - написав Аль Тані.

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020

Тоді керівництво клубу звинуватило бригаду арбітрів на чолі з шотландцем Крейгом Томпсоном в необ'єктивне суддівство.

Після чвертьфінального матчу Малага за сумою двох зустрічей (0:0, 2:3) завершила виступ у розіграші Ліги чемпіонів сезону-2012/2013.

Раніше, Мессі відхилив космічну пропозицію.

Нагадаємо, Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана.