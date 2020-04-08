 Мессі відхилив космічну пропозицію | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:13 648
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Сьогодні 20:09 1269
Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE
Сьогодні 19:41 613
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Сьогодні 16:40 744 1
ФІФА оголосила про важливі зміни у футболі
Сьогодні 11:58 1661
Стаховський назвав свою пенсію
Сьогодні 08:46 2097
Шевченко хоче тренувати клуб Серії А чи АПЛ - Мальдера
Сьогодні 08:30 1685 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:32 18296
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
Вчора 22:39 655 1
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 17:54 2219
Блоги
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
05.04.2020 15:51 447
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1806 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 365
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1099
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 810 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:22 Футбол Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі 1
21:10 Футбол Легендарний гравець Карпат важко хворий і потребує допомоги 182
20:54 Футбол Мессі відхилив космічну пропозицію 432
20:48 Футбол Баскетболісти турецького клубу у Росії заразилися коронавірусом 383
20:40 Футбол Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти 580
20:24 Футбол Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос 962
20:09 Футбол Рекордно впала ціна Ярмоленка 1269
19:55 Футбол Протасов: Дострокове завершення чемпіонату України не розглядається 488
19:41 Пряма трансляція Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE 613
19:39 Футбол Клуб Серії А хоче підписати Мессі 625
19:22 Футбол Гол українця приніс перемогу Славії над БАТЕ у півфіналі Кубка Білорусі 901
19:10 Баскетбол Український зірковий баскетболіст вказав графік своїх тренувань під час карантину 676
18:55 Футбол Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться 928
18:40 Футбол АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону 578
18:25 Футбол Істіклол знищив Душанбе-83 у першому турі чемпіонату Таджикистану 731
18:10 Баскетбол Михайлюк: Можливо чемпіонат НБА дограють у Вегасі 690
17:55 Бокс Повєткін: Ломаченко краще Мейвезера 1281
17:39 Бокс Редкач: Полтава? Як можна жити в оточенні такого бидла? 1832 1
17:25 Баскетбол Капітан збірної Литви став волонтером на час пандемії коронавірусу 870
17:10 Футбол У Бартомеу конфлікт з кількома віцепрезидентами Барселони 754
16:55 Футбол ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану 1039
16:42 Блог Віталій Кличко став головним героєм гри 304
16:40 Біатлон Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України 744 1
16:25 Футбол Наполі зацікавився нападником російського клубу 1003 2
16:22 Блог Зірки українського футболу зняли ролик про миття рук 270

Мессі відхилив космічну пропозицію

Сьогодні 20:54 432 0
Китайський клуб робив пропозицію лідеру Барселони
Мессі відхилив космічну пропозицію
#Мессі, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Китайський клуб за лідера каталонської Барселони Ліонеля Мессі запропонував 700 мільйонів.

Про це заявив відомий угорський агент Шандор Варга.

"Я знаю, що за Мессі китайці запропонували 700 мільйонів. А з їхнім регламентом, згідно з яким рівно таку ж суму потрібно покласти в казну держави, його ціна становила близько 1,5 млрд.

Невже там думали, що вони зможуть відбити його вартість продажем футболок по 100 доларів? Сумніваюся. Сам Мессі посміхнувся і сказав: Я не хочу. Якість мого життя не зміниться від того, отримаю я за рік 100 або 200 мільйонів", - сказав Варга.

Нагадаємо, чинний контракт 32-річного аргентинця з Барселоною розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку.

Нагадаємо, гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати.

Коментарі ()