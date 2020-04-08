Мессі відхилив космічну пропозицію

Китайський клуб за лідера каталонської Барселони Ліонеля Мессі запропонував 700 мільйонів.

Про це заявив відомий угорський агент Шандор Варга.

"Я знаю, що за Мессі китайці запропонували 700 мільйонів. А з їхнім регламентом, згідно з яким рівно таку ж суму потрібно покласти в казну держави, його ціна становила близько 1,5 млрд.

Невже там думали, що вони зможуть відбити його вартість продажем футболок по 100 доларів? Сумніваюся. Сам Мессі посміхнувся і сказав: Я не хочу. Якість мого життя не зміниться від того, отримаю я за рік 100 або 200 мільйонів", - сказав Варга.