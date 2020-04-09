УЄФА не планує скорочувати кількість міст, які прийматимуть ЄВРО

УЄФА не збирається скорочувати кількість міст, які приймуть матчі чемпіонату Європи.

Про це заявив представник УЄФА.

"Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Ми маємо намір зберегти колишній розклад матчів і провести їх в тих же містах, що і планувалося.

Однак зараз розклад ігор поки не затверджено офіційно. УЄФА знаходиться на зв'язку з усіма 12 містами з цього питання і найближчим часом будуть зроблені подальші оголошення", - зазначив представник УЄФА.