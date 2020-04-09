УЄФА може зменшити кількість господарів Євро-2020

В УЄФА можуть зменшити кількість господарів чемпіонату Європи

Союз європейський футбольних асоціацій почав обговорення про зміну мультинаціонального формату запланованого на наступне літо чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Sportsmail.

В організації побоюються, що не всі країни-господині будуть готові прийняти турнір, перенесений на наступне літо.

За інформацією джерела, федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви в свою готовність провести турнір, з огляду на величезну кількість смертей через COVID-19 і втрати для економіки.

Також проблемою можуть стати накладки в розкладі, оскільки багато стадіони вже мали заплановані на літо 2021 події.

Євро-2020 повинен був відбутися у - Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Санкт-Петербурзі, Будапешті, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Глазго, Більбао, Амстердамі.

Нагадаємо, УАФ веде переговори з Шевченком про продовження контракту.