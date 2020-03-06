Александер Чеферін прокоментував зміни щодо правил офсайду

Система відеодопомоги арбітрам (VAR) використовуватиме ширші лінії офсайду у матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи з сезону 2020/21 для збільшення кількості голів.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Нові лінії будуть використовуватися відповідно до чинних правил футболу. Дані нововведення також може запрацювати вже на майбутньому чемпіонаті Європи-2020 з футболу.

"Офсайд в один сантиметр - це не офсайд. Тому що не в цьому сенс правила. Це ясна і очевидна помилка для втручання VAR. Ширші лінії необхідні, оскільки лінії намальовані суб'єктивно. Тому один сантиметр може зруйнувати сезон клубу одним неправильним рішенням", - сказав Чеферін.

Раніше, Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду.