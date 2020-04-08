 Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 13:13 813
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:18 18449
Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу
Вчора 22:25 304
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Вчора 20:09 1637
Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE
Вчора 19:41 746
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Вчора 16:40 1070 1
ФІФА оголосила про важливі зміни у футболі
Вчора 11:58 2205
Стаховський назвав свою пенсію
Вчора 08:46 2238
Шевченко хоче тренувати клуб Серії А чи АПЛ - Мальдера
Вчора 08:30 2037 1
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
07.04.2020 22:39 683 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
8 Квітня 2020
23:54 Футбол Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами 821
23:40 Блог Геніальний асист Мілевського у півфіналі Кубка Білорусі 566
23:39 Футбол Найдорожчий футболіст світу подешевшав на 10% 720
23:25 Баскетбол Михайлюк: Леброн має свою команду лікарів та тренерів 750
23:18 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 18449
23:10 Футбол Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам 726
22:55 Бокс Президент WBC: Усик - один з найкращих боксерів сучасності 1130
22:46 Блог Золота колекція. Василь Ломаченко - Хосе Рамірес: дебют у професіоналах. Відео бою 262
22:39 Баскетбол Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати 878
22:25 Футбол Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу 304
22:13 Футбол Алієв попередив Кличка і Павелка 1485
22:10 Футбол Сидорчук: Мене повернули до Динамо, коли я вже їхав в аеропорт 1382
21:55 Футбол Помер легендарний півзахисник Атлетіко 1246
21:41 Легка атлетика В Італії від коронавірусу помер чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад 1302
21:33 Футбол Славія-Мозир - БАТЕ 1:0. Огляд матчу 1238
21:31 Футбол Хачеріді дебютував у складі брестського Динамо 1185
21:22 Футбол Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі 1400
21:10 Футбол Легендарний гравець Карпат важко хворий і потребує допомоги 1656
20:54 Футбол Мессі відхилив космічну пропозицію 1643
20:48 Футбол Баскетболісти турецького клубу у Росії заразилися коронавірусом 1445
20:40 Футбол Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти 1706
20:24 Футбол Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос 1944
20:09 Футбол Рекордно впала ціна Ярмоленка 1637
19:55 Футбол Протасов: Дострокове завершення чемпіонату України не розглядається 1345
19:41 Пряма трансляція Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE 746

Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами

Вчора 23:54 821 0
Проатсов - про дію ліцензійних правил щодо клубів
Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами
#Протасов, #УАФ

Джерело - УАФ.

УЄФА надав УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів, поки не буде визначена процедура їхнього потрапляння до клубних змагань під егідою УЄФА наступного сезону.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Виконавчий комітет УЄФА підтвердив свою повну підтримку ліцензування клубів та фінансового Fair Play і погодився, що нинішні виняткові обставини потребують певних коректив, які полегшать роботу асоціацій та клубів. Також УЄФА надав УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів, поки не буде визначена процедура їхнього потрапляння до клубних змагань під егідою УЄФА наступного сезону.

Ще одне важливе рішення, про яке ми повідомляли, але яке варто ще раз відзначити, - внаслідок повної невизначеності, що склалася в результаті поточних надзвичайних подій, Виконавчий комітет УЄФА вирішив на наступний сезон призупинити дію ліцензійних правил щодо клубів, які стосуються підготовки та оцінки їхньої фінансової діяльності. Знаю, що відповідні рішення готуються на розгляд і Виконкому УАФ, який має пройти найближчим часом.

Ще раз закликаю всіх представників футбольної спільноти в цей непростий для всіх нас період бути виваженими у своїх діях і коментарях. Можу запевнити, що Українська асоціація футболу робить усе можливе, щоб ми з найменшими втратами повернулися до повноцінного футбольного життя. Дуже хочу, щоб це відбулося якнайшвидше. Зберігайте спокій, оптимізм - і будьте здорові!", - зазначив Протасов.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Коментарі ()