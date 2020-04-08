Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами

Проатсов - про дію ліцензійних правил щодо клубів

Джерело - УАФ.

УЄФА надав УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів, поки не буде визначена процедура їхнього потрапляння до клубних змагань під егідою УЄФА наступного сезону.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Виконавчий комітет УЄФА підтвердив свою повну підтримку ліцензування клубів та фінансового Fair Play і погодився, що нинішні виняткові обставини потребують певних коректив, які полегшать роботу асоціацій та клубів. Також УЄФА надав УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів, поки не буде визначена процедура їхнього потрапляння до клубних змагань під егідою УЄФА наступного сезону. Ще одне важливе рішення, про яке ми повідомляли, але яке варто ще раз відзначити, - внаслідок повної невизначеності, що склалася в результаті поточних надзвичайних подій, Виконавчий комітет УЄФА вирішив на наступний сезон призупинити дію ліцензійних правил щодо клубів, які стосуються підготовки та оцінки їхньої фінансової діяльності. Знаю, що відповідні рішення готуються на розгляд і Виконкому УАФ, який має пройти найближчим часом. Ще раз закликаю всіх представників футбольної спільноти в цей непростий для всіх нас період бути виваженими у своїх діях і коментарях. Можу запевнити, що Українська асоціація футболу робить усе можливе, щоб ми з найменшими втратами повернулися до повноцінного футбольного життя. Дуже хочу, щоб це відбулося якнайшвидше. Зберігайте спокій, оптимізм - і будьте здорові!", - зазначив Протасов.

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