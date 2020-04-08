Українську Прем'єр-лігу не можна відновлювати, якщо ситуація з пандемією коронавірусу погіршиться.

Про це розповів головний тренер Карпат Роман Санжар.

"Вважаю, що найправильнішим було б дограти сезон. Цей варіант допоміг би зберегти спортивний принцип. Але питання: коли дограти і яка буде пауза?

Адже ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Якщо стан справ буде погіршуватися, і період часу буде дуже тривалим, то, можливо, треба думати про те, щоб не відновлювати чемпіонат ", - заявив Санжар