Карпати зароблять солідну суму з перепродажу Карраскаля

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Карпат Хорхе Карраскаль може солідно збагатити бюджет "левів", якщо покине клуб за вказаної клаусули в контракті з Рівер Плейт.

Про це повідомили ведучі програми ТаТоТаке.

"За моєю інформацією, Карпати повинні отримати 11% від суми подальшого продажу Карраскаля. Смалійчук говорив про суму в 15 млн євро, а Карпати в такому випадку отримають 1,6 млн. А це більша частина їхнього річного бюджету", – поділився Сергій Болотніков.

Зазначимо, що Карраскалем цікавились Аякс та Ювентус, а можлива сума трансферу становить 20 млн євро.

До слова, колумбієць в поточному сезоні провів 10 поєдинків у складі Рівер Плейт, записавши до свого активу 3 голи та асист. Додамо, що Карраскаль перейшов у львівські Карпати влітку 2017-го із Севільї, а взимку 2019 року приєднався до Рівер Плейт на правах оренди, після чого аргентинський клуб викупив гравця у "зелено-білих".