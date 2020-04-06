Легендарний голкіпер, який знаходився у критичному стані, вилікувався від коронавірусу

Речбера виписали з лікарні

Колишній воротар збірної Туреччини Рюшту Речбер, який боровся з коронавірусом, вилікувався від хвороби.

Про це заявила його дружина Ішіл.

"Який чудовий день! Після 11 важких днів мого чоловіка виписали. Я дуже щаслива, хоча і не можу радіти повністю, адже зараз в лікарнях так багато пацієнтів чекають одужання. Я продовжу молиться за всіх, хто бореться за виживання", - зазначила Ішіл.

Раніше, ще один футболіст в Італії заразився коронавірусом.

Нагадаємо, мати Гвардіоли померла від коронавірусу.