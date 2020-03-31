Колишній голкіпер Барселони перебуває у критичному стані після зараження коронавірусом

Речбер досить складно переносить коронавірус

Відомий колишній голкіпер Рюштю Речбер перебуває в критичному стані в лікарні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Рюштю продовжує боротьбу із хворобою, яка загострилась в останні години. Саме дружина легендарного голкіпера заразила свого чоловіка, не дотримавшись умов карантину після повернення зі США.

Нагадаємо, за свою кар'єру Рюштю встиг пограти за Барселону та став справжньою легендою для збірної Туреччини – здобув бронзу на ЧС-2002 та Євро-2008, залишається рекордсменом за кількістю матчів (120).

Нагадаємо, Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку.