У Білорусі все залежить від слів Батьки, а у нього явно не всі вдома - Уткін

Чемпіонат Білорусі з футболу має бути зупинений.

Про це розповів російський журналіст Василь Уткін.

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"Заохочення цього чемпіонату переконує божевільних людей, які його проводять, в тому, що вони все правильно роблять. А про людей, які там грають, думають, чим вони ризикують? Чим ризикують уболівальники, які приходять на стадіон. Адже гра в період пандемії - це взаємна відповідальність. Можливо, ви здорові, а можливо, всередині вас якийсь час живе безсимптомний вірус. Скільки вже було прикладів таких. А ви ходите і розносите заразу! Це хіба не відповідальність?

У Білорусі все залежить від слів Батьки Лукашенка, а у нього явно не всі вдома. У нього точно не всі вдома. Я навіть не буду вибачатися. Він не оголосив карантин, тому у нього не всі вдома! Всі там, де хочуть. А футболісти повинні ризикувати своїм здоров'ям і нервами", - сказав Уткін на своєму Youtube-каналі.