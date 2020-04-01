Дружина легенди Мілана зробила пікантну заяву: Секс із чоловіком знищив мої коліна

Коломбарі привідкрила завісу стосунків з Костакуртою

Джерело - Il Giorno.

Відома італійська телеведуча та модель Мартіна Коломбарі, яка є дружиною Алессандро Костакурти, більше не демонструю оголені ноги.

Про це заявила Мартіна.

"Я більше не демонструю оголені ноги. Річ у тому, що у мене серйозна проблема. Секс з Алессандро знищив мої коліна", - сказала Коломбарі.

Зауважимо, 44-річна дружина Костакурти у 1991-му здобула титул Міс Італії. Пара побралася у 2004 році та виховує сина.

Нагадаємо, найкращий бомбардир Серії А може продовжити кар'єру в Евертоні.