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Павелко: Цей період є надзвичайно складним для українського футболу

Сьогодні 17:45 619 0
Андрій Павелко прокоментував пандемію коронавірусу
Павелко: Цей період є надзвичайно складним для українського футболу
#УАФ, #Павелко, #коронавірус

Джерело - УАФ.

Період пандемії коронавірусу є складним, як для українського, так і світового футболу.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"На жаль, останні новини, що надходять із різних регіонів України та світу, дуже невтішні. Попри героїчні зусилля медиків, громадськості та керівництва різних країн, COVID-19 стрімко поширюється. Як наслідок, тривалість карантину в нашій державі подовжено на тривалий період.

Усі ми чудово розуміємо, що цей період є надзвичайно складним і для українського футболу, і для європейського футболу загалом. Важкими будуть і його наслідки в майбутньому. Особливо неприємною є невідомість, з якою довелося зіткнутися, адже ніхто наразі не знає, як довго триватиме пандемія та якими будуть її остаточні масштаби. Але в силах кожного з нас зробити так, щоб спільно вийти переможцями з надскладного поєдинку з COVID-19.

По-перше, це дотримання базових рекомендацій медиків, які допоможуть мінімізувати ризик захворювання. По-друге, це посильна допомога тим, хто зараз на передовій у боротьбі зі страшним вірусом, — нашим відважним медикам, зокрема, транспортом, наборами особистого захисту тощо. Крім того, це турбота про наших ветеранів футболу літнього віку, які цього потребують, по всій Україні. Надзвичайно вдячний обласним асоціаціям футболу, які долучилися до ініціативи УАФ та вже організували оперативні штаби надання допомоги тим, хто цього потребує. Ми спільно продовжуємо діяти на цьому важливому напрямку. Обережність, відповідальність та турбота мають стати основою нашого життя в умовах карантину. Тільки за цієї умови ми залишимося здоровими, сильними й переможцями у двобої з недугом", - розповів Павелко.

Нагадаємо, помер колишній тренер збірної Франції.

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