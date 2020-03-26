Помер колишній тренер збірної Франції

Мішель Ідальґо помер у віці 87 років

Колишній тренер збірної Франції Мішель Ідальґо помер у віці 87 років.

Про це повідомляє France Info.

Ідальґо помер у Марселі в оточенні своїх друзів і близьких. У родині повідомили, що колишній наставник національної команди Франції помер внаслідок природних причин.

Поховають Ідальґо в Марселі.

Відзначимо, що Мішель Ідальґо працював асистентом головного тренера збірної Франції, а в період з 1976 по 1984 рік очолював національну команду. Цю каденцію Мішель завершив перемогою наставник завершив перемогою на чемпіонаті Європи-1984.

Нагадаємо, помер рідний брат Пеле.