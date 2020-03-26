 Помер колишній тренер збірної Франції | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Вчора 10:41 43971 7
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 13:33 9196 2
Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер
Сьогодні 10:10 2521
Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА
Сьогодні 09:55 1176
Відомий український легкоатлет після страшної ДТП переніс три операції
Сьогодні 08:08 1273
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
Вчора 19:30 6965
Боявся, що мене вважатимуть зрадником Батьківщини. Василь Рац про діалоги з Лобановським, Прімеру та страшний параліч
Вчора 19:09 3607
Усик про коронавірус: Ми голову забиваємо зайвим
Вчора 18:59 2801 2
Маліновський отримав актуальний подарунок від Аталанти
Вчора 18:15 2126
Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук
Вчора 17:32 7961 2
Блоги
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 08:43 5466
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 774
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:28 693
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:09 544
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні Valeriy Ruchka
24.03.2020 14:45 1757
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:31 Футбол Рева вказав на силу Луніна 201
19:16 Бокс Суперник українського боксера захворів коронавірусом 817
18:57 Футбол Помер колишній тренер збірної Франції 1420
18:46 Футбол У гравця Брайтона виявили коронавірус 444
18:41 Блог Голосуємо за найкрасивішу біатлоністку Кубка світу 322
18:31 Футбол Ель-Шаараві може повернутися у Серію А 494
18:15 Футбол Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара 680
18:08 Блог Брат на брата. Спаринг Віталія та Володимира Кличків 1019
17:57 Футбол Реал готовий викупити Погба 680
17:47 Футбол ФІФА зобов'яже клуби продовжувати контракти до офіційного завершення сезону 640
17:31 Футбол Нападник Манчестер Юнайтед може повернутися у Китай 905
17:15 Біатлон Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась 1240
16:57 Футбол Колишній нападник Динамо може повернутися в Англію 1575
16:45 Гімнастика Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві можуть перенести 795
16:30 Футбол Лунін готовий до першої команди країни – Рева 1292
16:16 Футбол Стадіон Динамо можуть переобладнати в центр порятунку людей 1289 1
15:55 Футбол Мхітарян: Футбол Фонсеки краще, ніж філософія Емері 1323
15:48 Олімпійські ігри-2020 У Японії попередили про величезні збитки через перенесення Олімпіади-2020 1353
15:42 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Тоттенгема 1285
15:34 Футбол Рафаїлов звільнився із Зорі, у клубі борги по зарплатах 1795 1
15:29 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Грізманна 1285
15:17 Хокей Російський хокеїст дискваліфікований за вживання кокаїну 2649
15:07 Теніс Легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці 2309
15:00 Баскетбол Євробаскет-2021 можуть перенести 1327
14:52 Бокс Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру 3693

Помер колишній тренер збірної Франції

Сьогодні 18:57 1420 0
Мішель Ідальґо помер у віці 87 років
Помер колишній тренер збірної Франції
#Ідальґо

Джерело - glavcom.ua.

Колишній тренер збірної Франції Мішель Ідальґо помер у віці 87 років.

Про це повідомляє France Info.

Ідальґо помер у Марселі в оточенні своїх друзів і близьких. У родині повідомили, що колишній наставник національної команди Франції помер внаслідок природних причин.

Поховають Ідальґо в Марселі.

Відзначимо, що Мішель Ідальґо працював асистентом головного тренера збірної Франції, а в період з 1976 по 1984 рік очолював національну команду. Цю каденцію Мішель завершив перемогою наставник завершив перемогою на чемпіонаті Європи-1984.

Нагадаємо, помер рідний брат Пеле.

Коментарі ()