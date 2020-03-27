 Атлетіко скоротить гравцям зарплату, Реал поки тримається | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко скоротить гравцям зарплату, Реал поки тримається

Сьогодні 14:25 425 0
В Атлетіко впевнені, що вдасться домовитися з гравцями
Атлетіко скоротить гравцям зарплату, Реал поки тримається
#Реал, #Атлетіко

Джерело - sport.ua.

Керівництво Атлетіко піде шляхом Барселони і скоротить гравцям зарплату на час кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу в світі.

Про це заявив президент клубу Енріко Сересо.

"Наші гравці чудово розуміють ситуацію. Не думаю, що будуть якісь проблеми в плані зменшення зарплат. Наші футболісти і тренерський штаб завжди з гідністю приймають виклики", - зазначив Сересо.

Що стосується мадридського Реала, то поки ніякої конкретної інформації або заяв в ЗМІ немає. Можливо, якийсь час клуб зможе продовжувати виплачувати зарплату на тому рівні, який обумовлений ​​в контрактах.

Нагадаємо, Реал готовий викупити Погба.

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