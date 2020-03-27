Атлетіко скоротить гравцям зарплату, Реал поки тримається

Джерело - sport.ua.
Керівництво Атлетіко піде шляхом Барселони і скоротить гравцям зарплату на час кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу в світі.
Про це заявив президент клубу Енріко Сересо.
"Наші гравці чудово розуміють ситуацію. Не думаю, що будуть якісь проблеми в плані зменшення зарплат. Наші футболісти і тренерський штаб завжди з гідністю приймають виклики", - зазначив Сересо.
Що стосується мадридського Реала, то поки ніякої конкретної інформації або заяв в ЗМІ немає. Можливо, якийсь час клуб зможе продовжувати виплачувати зарплату на тому рівні, який обумовлений в контрактах.
Нагадаємо, Реал готовий викупити Погба.