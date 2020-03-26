Реал готовий викупити Погба

Поль Погба влітку може змінити клуб

Мадридський Реал в літнє трансферне вікно спробує підписати хавбека Манчестер Юнайтед і національної збірної Франції Поля Погба.

Про це повідомляє As.com

Іспанський клуб готовий витратити на трансфер 27-річного гравця 100 млн євро. У купівлі Погба зацікавлений особисто наставник мадридців Зінедін Зідан.

Відзначимо, що в цьому сезоні Погба прийняв участь в семи матчах чемпіонату Англії і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Матичем.