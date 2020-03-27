 У чемпіонаті Білорусі вводять обмеження на стадіонах | Футбол | Champion.com.ua
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У чемпіонаті Білорусі вводять обмеження на стадіонах

Сьогодні 10:25 825 0
На стадіоні будуть сидіти через одного
У чемпіонаті Білорусі вводять обмеження на стадіонах
#Білорусь, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Чемпіонат Білорусі з футболу триває за графіком і з уболівальниками, проте через пандемію коронавірусу окремі клуби починають вводити обмеження.

Про це повідомляє Пресбол.

Клуб Слуцьк вирішив, що на трибунах вболівальникам потрібно сидіти в ряду через одного з порожнім місцем між глядачами. Крім того, закривається вся торгівля всередині стадіону.

А клуб Торпедо, крім закриття торгівлі на своєму стадіоні, просить уболівальників старше 65 років утриматися від походу на арену.

Раніше, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА.

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