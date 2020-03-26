Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА

Чемпіонат Білорусі з футболу, який залишився останнім в Європі, що продовжує функціонувати в умовах пандемії коронавірусу, можуть призупинити.

Про це заявив тренер команди Рух Брест Андрій Ферапонтів.

"Чому професійний спорт досі не потрапив під заборону в Білорусі у зв'язку з пандемією? Я думаю тут багато причин, а одна з головних - політична воля керівників Міністерства спорту і Федерації футболу Білорусі. Наразі білоруський чемпіонат почав транслюватися на багатьох популярних спортивних телеканалах сусідніх країн - Матч ТВ в Росії, Спорт 1 в Україні. Це теж дає привід продовжувати проводити ігри. У зв'язку з цим до турніру прикута підвищена увага, букмекерам треба на чомусь заробляти, і вони додатково висвітлюють і анонсують ігри чемпіонату Білорусі. Загалом, дана ситуація популяризує білоруський футбол.

Чи існує якась вірогідність, що пауза в білоруському футболі найближчим часом все-таки буде оголошена? Я думаю, така ймовірність існує. Федерація футболу і Міністерство спорту стикаються з великим тиском з боку УЄФА, Федерацій футболу інших країн, громадською думкою, медики теж б'ють на сполох. Другий тур чемпіонату відбудеться, - це нам оголосили буквально у вівторок після наради в Міністерстві спорту, а як буде розвиватися ситуація далі, - подивимося", - зазначив Ферапонтів.