Керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі

У телеканалів Футбол на порядку денному стояло питання про придбання прав на показ чемпіонату Білорусі.

Про це заявив шеф-продюсер телеканалів Футбол Іван Гресько.

"COVID-19 не омине Білорусь, він зайде всюди. Весь світ закрив стадіони, Білорусь - ні. У нас на каналі стояло питання: Давайте купимо чемпіонат Білорусі. Така посуха і футбольний голод, що Білорусь здається червоною ікрою.

Зараз недоречно говорити про доцільність проведення матчів при порожніх трибунах. Ми не можемо піти проти рішення керівництва держави. Разом з футболом зупинилося вся діяльність: телеіндустрія, агентська, спонсорська. Ми зараз тільки усвідомили масштаби наслідків, які поставили футбол на паузу", - сказав Гресько.