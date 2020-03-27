ФІФА попросить футболістів про тимчасове зниження зарплат

Організація має намір вжити заходів у зв'язку з кризою

Керівництво ФІФА провело відеоконференцію з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro), під час якої розглядалося питання рівня зарплат футболістів.

Про це повідомляє Marca.

Сторони обговорили заходи протидії кризі, викликаній пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Через запроваджений карантин у світі були призупинені практично всі спортивні змагання, включаючи футбол. Всі професійні клуби несуть великі фінансові збитки.

У зв'язку з цим футболістів попросять погодитися на тимчасове зниження зарплат на 50%. У майбутньому, коли становище нормалізується, зарплати будуть виплачуватися на колишньому рівні.

Також буде створено спеціальний фонд, який буде покликаний допомогти світовому футболу зберегти нинішню структуру.

Нагадаємо, ФІФА може продовжити літнє трансферне вікно до січня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону.