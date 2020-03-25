ФІФА може продовжити літнє трансферне вікно до січня

Клуби отримають можливість відновити фінансові відомості та ресурси

ФІФА може не закривати літній трансферний період до січня 2021 року, аби клуби змогли відновити фінансові відомості та ресурси після призупинення змагань через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Представники ФІФА будуть обговорювати це питання з клубами. Повідомляється, що деякі європейські гранди вже підтримали ініціативу, щоб світовий футбол зміг встати на ноги.

Очікується, що витрати клубів через пандемію COVID-19 скоротяться: вони витратять набагато менше і навряд чи будуть готові вкладати гроші в придбання дорогих футболістів.

Раніше, ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону.