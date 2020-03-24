 ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону

Сьогодні 12:55 726 0
Можуть об'єднати сезони 2019/20 та 2020/21
ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону
#УЄФА, #ФІФА

Джерело - Еспресо.

ФІФА та УЄФА розглядають можливість об'єднання нинішнього та наступного сезону через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Marca.

Наразі через пандемію коронавірусу лише у Європі 54 з 55 національних футбольних чемпіонатів призупинені. Через те, що поки не зрозуміло, коли вдасться відновити турніри, ФІФА та УЄФА розглядають різні сценарії розвитку подій.

Не виключено, що футбольній владі доведеться об'єднати сезони 2019/20 та 2020/21. Функціонери до останнього сподіваються, що такого робити не доведеться, але подібний план розвитку подій розглядається.

Раніше, УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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