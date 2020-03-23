Поточний чемпіонат української Прем’єр-ліги необхідно обов’язково дограти.

Про це розповів півзахисник Динамо Віталій Буяльський.

"Вважаю, чемпіонат потрібно обов'язково дограти. Оскільки, на рік перенесли Євро 2020, тож часу для цього буде вдосталь. Тоді кожен клуб зможе з чистою і спокійною душею йти у відпустку і готуватися до наступного сезону. Дограти необхідно, нехай навіть у стислі терміни, проводячи по два матчі на тиждень.

В Англії так грають — і все нормально, нічого страшного в цьому немає. Ми не граємо в єврокубках, тому перельотів по Європі не буде, словом, жодних проблем. Ще раз підкреслю, що догравати потрібно в будь-якому випадку, інакше і той, хто виграє, не відчуватиме смак перемоги, і ті, хто опиниться в зоні вильоту, будуть вважати це несправедливим, оскільки грати залишилося ще багато матчів", - відзначив Буяльський.