Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ

Чемпіонат України не можна залишати на нинішньому етапі і потрібно догравати після завершення карантину.

Про це заявив півзахисник Динамо Сергій Сидорчук.

"Думаю, що чемпіонат України точно потрібно догравати, з огляду на те, в який момент він був зупинений. Інша справа, в якому форматі і в які терміни. Можливо, потрібно провести його в скороченій формі. Можливо, провести лише третє коло, а четверте не проводити.

Але завершувати чемпіонат зараз точно не можна. І я поясню, чому. Справа тут зовсім не в тому, що Динамо зараз посідає третє місце. Рішення про дострокове завершення чемпіонату якщо і потрібно було приймати, то після першого етапу першості, коли всі команди перебували в рівних умовах, коли вони провели два повних кола, зігравши по два рази один з одним - в цій точці був проведено фактично повноцінний чемпіонат", - сказав Сидорчук.