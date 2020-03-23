 Шевченко: Поки все не вляжеться, передчасно говорити про відновлення чемпіонатів | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Поки все не вляжеться, передчасно говорити про відновлення чемпіонатів

Сьогодні 08:40 326 0
На думку фахівця перенесення Євро на 2021 рік є правильним рішенням
Шевченко: Поки все не вляжеться, передчасно говорити про відновлення чемпіонатів
#Шевченко, #Італія

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спілкуємося з Мальдіні і зі своїми помічниками кожні два дні.

Про це заявив Шевченко.

"Я завжди стежу і дивлюся, що відбувається в Україні. Ця країна мене хвилює більше, ніж інші. Поки у нас не так багато випадків, я сподіваюся, що заходи, які вже прийняті, будуть ефективні. Дуже важливо, щоб кожна людина дуже серйозно ставилася до цього, щоб не повторилася ситуація як в Італії.

Ми спілкуємося з Мальдіні і зі своїми помічниками кожні два дні. Паоло підтвердив, що заразився, але пару днів назад я з ним говорив, з ним все в порядку.

Малдера і Тассотті знаходяться в Мілані, ми зідзвонюємося з ними кожен день. Приємно, що багато хлопців з команди підтримують відносини. І Степаненко, і Зінченко, і Маліновський, який живе в Бергамо. У нас є спільний чат нашої команди. Намагаємося підтримати всіх наших хлопців в Італії і прекрасно розуміємо, яка там ситуація.

Однозначно, перенесення Євро на 2021 рік - це правильне рішення. Ніяких обговорень інших варіантів не було. Це найправильніше рішення. Говорити про те, коли відновлять чемпіонати, напевно, не зовсім правильно. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше, але ми повинні реально оцінювати ситуацію. Поки все не вляжеться, передчасно говорити про відновлення чемпіонатів.

Хочу звернутися не тільки до футболістів, але і до всіх людей. Дуже важливо сьогодні дати можливість нашим медикам працювати. Дуже важливо дотримуватися карантину і не виходити з дому, уникати всіх контактів. Навіть займаючись спортом в чотирьох стінах, можна трохи тримати себе в формі і це допоможе пережити цей складний період", - зазначив Шевченко.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.

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