Санс не хотів їхати до лікарні, щоб не займати чиєсь місце у палаті

Лоренсо Санс, який помер 21 березня від коронавірусу COVID-19, потрапив у лікарню лише на 9-й день хвороби. До того він лежав вдома з високою температурою, але не хотів їхати у медичний заклад.

Про це ще до смерті Санса розповів його син Фернандо у коментарі Cope.

"У нього 8 днів була лихоманка. Він лише телефонував лікарю та вживав парацетамол. Батько витримав 8 днів, він не хотів їхати у лікарню в знак солідарності, адже вони переповнені. Однак, коли йому стало важко дихати, його все ж госпіталізували. Батько до останнього не хотів турбувати лікарів і займати чиєсь місце у палаті", – зізнався Санс-молодший.

Лоренсо Санс був президентом Реала з 1995 по 2000 рік. При ньому мадридці виграли Лігу чемпіонів 1997/98, обігравши у фіналі Ювентус, а згодом повторили успіх у сезоні 1999/00. До його правління "вершкові" не знали смаку перемог у головному єврокубковому турнірі протягом 32 років.