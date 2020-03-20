ФК Олександрія оплатив апаратуру для трьох лікарень Кіровоградщини

Усього виділили на це більше 5 мільйонів гривень

Джерело - ФК Олександрія.

Футбольний клуб Олександрія спільно з компанією Агровіста отримали рахунки і оплатили обладнання для трьох медичних закладів Кіровоградської області на випадок поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Усього виділили на це більше 5 мільйонів гривень.

Зокрема, обласна, дитяча обласна та Олександрійська міська лікарні отримають апарати штучної вентиляції легень - саме вони критично важливі в лікуванні людей із COVID-19, оскільки у хворих ускладнюється стан дихальної системи і вони потребують госпіталізації. Крім того, медичним закладам передадуть апаратуру, необхідність у якій підказали самі лікарі.

Термін надходження апаратів штучної вентиляції в обласну та Олександрійську міську лікарні залежатиме від оперативності постачальників.

Нагадаємо, Десна відкрила штаб для боротьби з коронавірусом.