Десна відкрила штаб для боротьби з коронавірусом

Джерело - desna.football.
Чернігівська Десна відкрила волонтерський штаб з підтримки населення на час карантину в Україні.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Вірус COVID-19 вже став проблемою світового масштабу і, в тому числі, впливає і на Україну. Державні заходи по попередженню поширення вірусу є своєчасними, але ми теж не можемо залишатися осторонь – в такий час ми всі маємо об’єднатися разом. Тому ФК Десна продовжує інформування населення та забезпечує мінімальними засобами захисту, в першу чергу, заклади соціального напряму (дитячі будинки, центри реабілітаціі, будинки ветеранів), а сьогодні ми відкриваємо і центр видачі антисептиків на стадіоні імені Гагаріна", – розповів віце-президент Десни Ігор Базалінський.
Кожного дня з 10:00 до 17:00 на стадіоні клубу можна отримати антисептик, інформаційний буклет та скористатися консультацією лікаря.
Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Десною у 23 турі УПЛ.