Десна відкрила штаб для боротьби з коронавірусом

Чернігівська Десна відкрила волонтерський штаб з підтримки населення на час карантину в Україні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вірус COVID-19 вже став проблемою світового масштабу і, в тому числі, впливає і на Україну. Державні заходи по попередженню поширення вірусу є своєчасними, але ми теж не можемо залишатися осторонь – в такий час ми всі маємо об’єднатися разом. Тому ФК Десна продовжує інформування населення та забезпечує мінімальними засобами захисту, в першу чергу, заклади соціального напряму (дитячі будинки, центри реабілітаціі, будинки ветеранів), а сьогодні ми відкриваємо і центр видачі антисептиків на стадіоні імені Гагаріна", – розповів віце-президент Десни Ігор Базалінський.