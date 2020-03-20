УЄФА назвав три можливих дати закінчення поточного сезону

Джерело - sport.ua.
Робоча група УЄФА запропонувала всім федераціям, лігам і клубам Європи цілих три варіанти календаря цього сезону.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Спочатку мова йшла про те, щоб завершити всі внутрішні чемпіонати, розіграші кубків і єврокубків, а також плей-оф Ліги націй (для визначення учасників, що залишилися Євро-2020) до 30 червня. Потім, судячи з усього, виникли великі сумніви в можливості дотриматися такого графіка.
Тепер про всяк випадок для обговорення та аналізу запропоновані ще два варіанти. В УЄФА розглядають можливість завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня. У такій ситуації новий сезон доведеться починати набагато пізніше звичайного.
Крім того, найближчим часом в терміновому порядку необхідно розробити спільне вирішення проблеми контрактів, які у ряду футболістів завершуються в травні або червні, а також знайти компроміс з телемовниками.
Нагадаємо, у Ла-Лізі планують дограти поточний чемпіонат.