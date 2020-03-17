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У Ла-Лізі планують дограти поточний чемпіонат

Сьогодні 13:17 644 0
Хав'єр Тебас прокоментував завершення чемпіонату Іспанії
У Ла-Лізі планують дограти поточний чемпіонат
#Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Попри ситуацію з пандемією коронавірусу в Іспанії керівництво чемпіонату країни ще вірить, що нинішній сезон можна дограти.

Про це розповів голова Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Ми дограємо нинішній сезон. Зараз працюємо над термінами. Стартувати можемо в травні або навіть червні. Подивимося, що вирішить УЄФА з приводу Євро.

У Китаї вже готуються знову грати. Це займе час, і я сподіваюся, що у нас все ж вийде довести сезон до кінця", - сказав Тебас.

Нагадаємо, у Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус.

Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.

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