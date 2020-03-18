Барселона не отримає титул, якщо Ла-Лігу не дограють

Керівництво федерації хоче зіграти всі матчі

Буде нечесно віддавати титул Барселоні, яка випереджає Реал на 2 очки, якщо в результаті дограти Ла-Лігу не вийде.

Про це президент федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес заявив в інтерв'ю AS.

"Сезони повинні бути закінчені влітку, ми всі про це домовилися з УЄФА. Ми не можемо гарантувати, що чемпіонат Іспанії дограють, але й вручати нагороди і підбивати підсумки по нинішній таблиці теж нечесно. Це унікальна ситуація, і ми далі будемо обговорювати, як вийти з такого становища", - сказав Рубіалес.

Подібні обговорення йдуть у всіх чемпіонатах. Багато хто побоюється, що в разі неможливості продовження сезону і автоматичного присудження чемпіонств (а також розподілу єврокубкових місць і визначення команд, які вилітають) незадоволені клуби будуть масово подавати судові позови.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, в УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня.