В УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня

УЄФА видав офіційне комюніке

УЄФА спільно з Асоціацією європейських клубів, FIFPro та Асоціацією європейських ліг видав офіційне комюніке щодо національних чемпіонатів та єврокубків, які припинені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Сторони погодили наступні моменти щодо завершення клубного сезону:

Намір завершити всі внутрішні і європейські клубні змагання до кінця поточного спортивного сезону, тобто найпізніше до 30 червня 2020 року, якщо ситуація покращиться і відновлення матчів буде доречним і розсудливим.

Можливі обмеження або відмова від існуючих ексклюзивних календарних слотів, здатні привести до проведення матчів національних чемпіонатів посередині тижні, а матчів клубних турнірів УЄФА - у вихідні.

Можлива адаптація відбіркових раундів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21 в разі пізнього завершення спортивного сезону 2019/20, тобто після 30 червня 2020 року.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.