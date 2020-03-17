 УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік

Сьогодні 14:49 541 0
Чемпіонат Європи відбудеться наступного року
УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік
#Євро-2020, #УЄФА

Джерело - sports.ru.

УЄФА скликала екстрене засідання в режимі відеоконференції, щоб вирішити подальшу долю Євро-2020.

Про це повідомляє As.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Таке рішення УЄФА прийняло після обговорення з представниками 55 асоціацій, а також консультацій з радою Асоціації європейських клубів і делегатами від FIFPro.

Євро-2020 планувалося провести з 12 червня по 12 липня в 12 містах.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020.

Також, Італія просила перенести Євро-2020.

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