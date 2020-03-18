Ребров: Здоров'я людей понад усе, футбол почекає

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вірить, що ситуація з коронавірусом стабілізується.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Здоров'я людей понад усе. Футбол почекає. Звичайно, нам би всім хотілося дограти цей сезон, і ми сподіваємося, що ситуація стабілізується. У клубі всі з розумінням поставилися до зупинки чемпіонату.

Повертатися до Києва? Ні, у мене і не було таких намірів. Тут, в Будапешті, моя команда, і я перебуваю поруч із нею. Так, ми припинили тренування, але всі футболісти отримали індивідуальний план роботи, яку виконуватимуть вдома. Будемо стежити за розвитком подій, вірити в краще і коригувати наші плани", - розповів Ребров.