 Ребров: Здоров'я людей понад усе, футбол почекає | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров: Здоров'я людей понад усе, футбол почекає

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Сергій Ребров прокоментував пандемію коронавірусу
Ребров: Здоров'я людей понад усе, футбол почекає
#Ребров

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вірить, що ситуація з коронавірусом стабілізується.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Здоров'я людей понад усе. Футбол почекає. Звичайно, нам би всім хотілося дограти цей сезон, і ми сподіваємося, що ситуація стабілізується. У клубі всі з розумінням поставилися до зупинки чемпіонату.

Повертатися до Києва? Ні, у мене і не було таких намірів. Тут, в Будапешті, моя команда, і я перебуваю поруч із нею. Так, ми припинили тренування, але всі футболісти отримали індивідуальний план роботи, яку виконуватимуть вдома. Будемо стежити за розвитком подій, вірити в краще і коригувати наші плани", - розповів Ребров.

Нагадаємо, чемпіонат Угорщини призупинено через коронавірус.

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