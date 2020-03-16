Чемпіонат Угорщини призупинено через коронавірус

На вимушені канікули пішли всі угорські клуби

Чемпіонат Угорщини з футболу призупинено на час через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє AP News.

На вимушені канікули пішли всі угорські клуби - як професійні, так і аматорські.

У вищому дивізіоні команди встигли провести 25 турів. Лідирує з 53 очками Ференцварош українського тренера Сергія Реброва, за який виступають наші хавбеки Олександр Зубков і Ігор Харатін. На 3 пункти менше (і на 2 матчі більше) у Фегервара Івана Петряка. Третє місце займає Мезьокьовешд (25 матчів, 45 очок).

Нагадаємо, що завтра УЄФА має вирішити долю Євро-2020, єврокубків та національних чемпіонатів.