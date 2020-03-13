У матчі з Вольфсбургом Тайсон відзначив відразу два ювілеї

Бразилець провів 50-й матч в Лізі Європи і 70-й - в єврокубках у складі гірників

Матч з Вольфсбургом виявився 50-м для Тайсона в Лізі Європи (Кубку УЄФА).

Про це повідомляє sport.ua.

Він став 6-м футболістом українських клубів, які досягли цієї межі. 25 зустрічей він провів за Металіст і стільки ж - за Шахтар. У поєдинку з німцями бразилець відзначив і ще один ювілей, відігравши 70-й матч за гірників у єврокубках. З цим показником він займає зараз 9-ту сходинку в списку топ-гвардійців донеччан. 45 раз Тайсон виходив на поле в складі помаранчево-чорних в Лізі чемпіонів і 25 - в Лізі Європи.

Нагадаємо, Кайоде не хоче повертатися у Шахтар.