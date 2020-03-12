Шахтар мінімально обіграв Вольфсбург у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, Вольфсбург у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи приймав Шахтар.

Першими рахунок у матчі відкрили "гірники". На 17-й хвилині матчу Ісмаїлі подав у штрафну, м'яч рикошетом від Брукса підскочив над Мораесом, який головою забив м’яч у ворота Вольфсбурга. Подвоїти перевагу Шахтаря міг Коваленко із пенальті, однак пробив надто слабко і голкіпер без труднощів спіймав м’яч.

Другий одинадцятиметровий у матчі не реалізував вже Вегхорст. Проте вже на початку другої половини гри Вольфсбург зміг зрівняти рахунок, коли Ентоні Брукс замкнув подачу з кутового.

На 73-й хвилині перемогу Шахтарю приніс Антоніо, який першим був на добиванні після удару зі штрафного Патріка.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 12 березня

Вольфсбург – Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Мораес, 1:1 - 48 Брукс, 1:2 - 73 Антоніо

Нагадаємо, Кайоде не хоче повертатися у Шахтар.