Кайоде не хоче повертатися у Шахтар

Нападник Газішехіра Оларенваджу Кайоде, права на якого належать Шахтарю, не хоче повертатися у донецький клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я хотів би залишитися в Туреччині. Проте, потрібно буде переговорити з моїм агентом. В кінці сезону мені потрібно буде повернутися в Шахтар.

Нині ведуться певні переговори щодо мого майбутнього. Це цілком зрозуміло, тому що мені подобається Туреччина, і я щасливий бути тут", – розповів Кайоде.