Кайоде не хоче повертатися у Шахтар

Джерело - football24.ua.
Нападник Газішехіра Оларенваджу Кайоде, права на якого належать Шахтарю, не хоче повертатися у донецький клуб.
Про це розповів сам футболіст.
"Я хотів би залишитися в Туреччині. Проте, потрібно буде переговорити з моїм агентом. В кінці сезону мені потрібно буде повернутися в Шахтар.
Нині ведуться певні переговори щодо мого майбутнього. Це цілком зрозуміло, тому що мені подобається Туреччина, і я щасливий бути тут", – розповів Кайоде.
У минулому сезоні Кайоде провів 16 матчів за "гірників", в яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що турецький клуб хоче викупити гравця Шахтаря.