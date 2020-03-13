Іспанські клуби втратять понад півмільярда євро через зупинку чемпіонату

Підрахували збитки через рішення Федерації футболу Іспанії і Ла-Ліги призупинити національну першість

Якщо Прімера і Сегунда не продовжать сезон-2019/20, то клуби втратять мінімум 678,8 мільйона євро.

Про це повідомляє AS.

549 млн складуть сумарні втрати через відсутність телетрансляцій, 88 - від сезонних абонементів і приблизно 41 - за непродані квитки в касах. Крім того, варто врахувати можливі втрати від спонсорських угод і того, що не вип'ють і не з'їдять на стадіонах вболівальники.

Якщо чемпіонат продовжиться без глядачів, то загальні втрати клубів Ла-Ліги складуть приблизно 116,9 мільйона євро, а Сегунди - 12,5.

Нині мова йде про перенесення найближчих двох турів. Надалі рішення буде прийматися в залежності від ситуації з епідемією коронавірусу.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Нагадаємо, НБА призупинила сезон через загрозу епідемії коронавірусу.