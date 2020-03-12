Чемпіонат Іспанії з футболу призупинено

Ла-Ліга йде на карантин слідом за Серією А

Іспанська Ла Ліга у зв’язку з ситуацією, що склалась через поширення коронавірусу, призупинила чемпіонат сезону 2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Перерва триватиме щонайменше два наступні тижні.

Ще у вівторок було вирішено грати матчі за порожніх трибун. Однак сьогодні стало відомо про карантин мадридського Реалу через зараження одного з гравців баскетбольної команди клубу, також в повідомленні Ла Ліги йдеться, що можливі позитивні тести на вірус COVID-19 й в інших клубах.

Нагадаємо, що першим в Європі було призупинено чемпіонат в Італії, де ситуація з коронавірусом особливо критична. У Франції та Німеччині було вирішено грати за порожніх трибун. З 12-го березня вболівальники не матимуть доступу до стадіонів і в України. На сьогодні було скасовано два поєдинки Ліги Європи за участі іспанських та італійських клубів.